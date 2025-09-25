Фото, видео: Reuters/Eduardo Munoz; 5-tv.ru

США не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.

Внимание всего мира сегодня снова было приковано к Нью-Йорку, где проходит Генассамблея ООН. В очень неловкой ситуации там оказался Зеленский. Во время выступления с трибуны, к которой он так рвался, в зале было почти пусто. Но не все в этот вечер твердили о российской угрозе. В Европе, на которую все сильнее наседает Вашингтон из-за российских нефти и газа, нашлись те, кто готов идти до конца. Кто это — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Всего несколько секунд протокольной съемки. Сергей Лавров и Марко Рубио — друг напротив друга. За скромным столом, где только вода, листы бумаги и цветы. Практически полная тишина. Только вспышки фотоаппаратов.

После встречи — МИД и Госдеп выпустили сообщения — как прошла беседа.

«Проведена „сверка часов“ по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов. Подтверждена важность использования заданного Президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений», — сообщили в МИД РФ.

У министра — двусторонние встречи одна за другой. Среди постоянных гостей в нашей комнате — глава мид Венгрии Сийярто.

А потом он вышел к российским журналистам. Сегодня в интервью венгерской прессе он предложил переименовать Европейскую комиссию в украинскую.

В ООН, вообще, большинство говорит с нами на одном языке. Иногда в прямом смысле — как президент Сербии Вучич.

«Три с половиной года нам рассказывают истории о том, что мы якобы являемся „российской марионеткой“, готовой напасть на соседей. Этого, конечно, не происходило и не произойдет. Но чего мы ни разу не услышали, так это извинений…», — отметил он.

А потом в эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал про поддержку России.

Понятно, что не все приехали на Генассамблею с позитивной повесткой. Вот Зеленский второй день в традиционном черном сюртуке. Отвечать на наш вопрос отказался.

Выступал Зеленский при полупустом зале. Опять все переврал. Европейцы продолжают разыгрывать русофобскую карту. Нагнетая истерию вокруг якобы наших беспилотников над странами НАТО, глава МИД Польши практически повторил нам слова Портоса: я дерусь, потому что я дерусь. Никаких доказательств, что это российские дроны — нет.

Известный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс объяснил цели нынешних властей Старого Света.

«Меня беспокоит вся эта европейская русофобия и все это разжигание войны, и я бы хотел, чтобы между Европой и Россией была дипломатия. Это действительно важно. Сейчас ее вообще нет. К сожалению, Стармер, Макрон, Мерц — все они разжигают войну, а в Брюсселе ситуация еще хуже», — говорит Сакс.

Потому что там от русофобского курса зависит выживание правящей верхушки. Ведь позитивной повестки для европейцев у них нет.

