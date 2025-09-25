Рейс из Москвы в Петербург задержался после столкновения с другим самолетом

Фото: Рогулин Дмитрий/ТАСС

Sukhoi Superjet 100 должен был отправиться в Северную столицу в половине девятого вечера, однако вылет перенесли почти на три часа.

В Шереметьево на несколько часов задержали рейс авиакомпании «Россия» из Москвы в Санкт-Петербург по причине столкновения самолета с другим бортом на взлетной полосе. Об этом сообщает 5-tv.ru

Поврежденный самолет. Telegram/ aviaincident/aviaincident



Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Петербург, и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, готовившийся к вылету в Пекин, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе. В результате столкновения у Superjet был поврежден хвост, у Airbus — крыло.

На момент инцидента на борту «сухого» находилось порядка 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Однако всех пассажиров эвакуировали из салона обратно в аэропорт.

