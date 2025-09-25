Су-25 накрыли «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Полет совершался на предельно малой высоте.

Два Су-25 группировки «Центр» нанесли удар по опорному пункту ВСУ, уничтожен личный состав неприятеля. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Сегодня выполняли полет парой по нанесению авиационного удара по заранее выявленной цели, опорный пункт противника. Полет был без особенностей, по маршруту, на предельной малой высоте. Отработали авиационными ракетами С-13. По докладу передового авиационного наводчика цель была поражена», — сказал летчик по имени Алексей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

