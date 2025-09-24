В Сочи ограничили доступ к пляжам на фоне атак БПЛА

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

Власти Сочи ограничили доступ к пляжам вплоть до конца первой половины дня четверга, 25 сентября, в целях безопасности после атак украинских беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба оперативного штаба по Краснодарскому краю.

«В Сочи ограничат доступ к пляжам до конца первой половины дня 25 сентября», —уточняется в публикации ведомства в Telegram-канале.

Мэр Сочи Андрей Прошунин также отметил, что оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию Черного моря при дневном свете на предмет возможных угроз со стороны безэкипажных катеров.

Прошунин подчеркнул, что вопросы безопасности сейчас на первом месте. Он обратился к гражданам и гостям курорта с просьбой не терять бдительности и воздержаться от приближения к береговой линии до конца среды, 24 сентября, и в первой половине четверга, 25 сентября.

Кроме того, выход в море для всех плавательных средств закрывали и в Геленджике из-за угрозы атаки безэкипажных катеров ВСУ.

Украинские беспилотные системы атаковали и центр Новороссийска, из-за чего в городе был введен режим ЧС. Были повреждены семь жилых домов, гостиницы и двадцать машин, три из которых полностью сгорели. Всего в городе пострадали 16 человек, двое погибли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Анапе объявлена угроза атаки беспилотников украинских боевиков.

