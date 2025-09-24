В результате удара ВСУ по Туапсе ранены два человека

Фото: 5-tv.ru

В Туапсе в результате атаки ВСУ пострадали два человека, среди них есть несовершеннолетний. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Как уточнили власти региона, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее в этот день атаке украинских беспилотников подвергся Новороссийск, удар пришелся на центр города. По последним данным, двое человек погибли и 11 пострадали. Также несколько зданий получили повреждения.

Спецоперация

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года после обращения президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Поводом стало возобновление массированных обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР со стороны украинских войск.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, по словам российских властей, Киев проигнорировал. В ответ Россия объявила о военной поддержке республик Донбасса.

США, страны ЕС и НАТО расценили происходящее как «вторжение» и начали оказывать военную помощь Украине.

