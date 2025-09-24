Теперь наш канал доступен в MAX
Вслед за Макроном: полиция в Нью-Йорке остановила делегацию Эрдогана из-за Трампа

Евгения Алешина

Полиция в Нью-Йорке остановила делегацию Эрдогана из-за кортежа Трампа

Видео: Полиция в Нью-Йорке остановила на улице Эрдогана

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Американский лидер то и дело чинит препятствия своим коллегам на улицах города.

Полиция в Нью-Йорке остановила делегацию вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за проезда VIP-кортежа, который, предположительно, принадлежал президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет Halk TV.

Помимо этой неприятности, кортеж турецкого лидера еще и застрял в большой пробке, сообщает телеканал.

До этого полиция заблокировала проезд кортежа президента Франции Эммануэля Макрона, когда были перекрыты улицы Нью-Йорка из-за проезда кортежа Трампа. Французский лидер только вышел из здания ООН, как оказался в неприятной ситуации. Чтобы решить эту проблему, Макрон срочно созвонился с Трампом.

«Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто», — пожаловался французский лидер.

После нескольких минут ожидания улица была разблокирована только для пешеходов, что вынудило Макрона продолжить телефонный разговор в движении по пути к французскому посольству. В тот день политики прилетели в США на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, она открылась 22 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа причина задержки Макрона в США. Лидер Штатов всячески демонстрирует французскому коллеге, что тот — «младший брат».

