Пушистый фитнес-тренер: помогут ли похудеть ежедневные прогулки с собакой

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Питомцы хороши не только для души, но и для фигуры!

Человеческий организм требует постоянной физической активности, а ежедневные прогулки с собакой отлично помогают в этом. К тому же любимец может стать персональным фитнес-тренером.

Подробнее об этом в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филева.

Влияние одной прогулки с собакой на здоровье

Любая прогулка, тем более активная, становится аэробной нагрузкой. Движение гармонизирует обращение крови, насыщает ее кислородом, а также работает на укрепление сердечной мышцы.

Во время пребывания на солнце происходит прямое воздействие лучей на кожный покров, что приводит в активацию синтез витамина D, который играет главную роль в поддержании иммунной системы и предотвращает остеопороз.

Прогулки на природе и общение с животным становятся антидепрессантом. После них вырабатываются эндорфины и снижается уровень кортизола, который негативно воздействует на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, ослабляет защитные функции организма и ухудшает память.

К тому же частые прогулки помогают распрощаться с «болезнями цивилизации»: артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и с метаболическим синдромом.

Ходьба улучшает липидный профиль, понижает уровень «плохого» холестерина и повышает восприимчивость клеток к инсулину. Физическая нагрузка предотвращает скованность суставов и развитие артритов, поддерживает тонус мышц.

Уходят ли килограммы при прогулке с собакой

Обычная ходьба способна сжечь калории, в то время как при дополнительной нагрузке — беге и прыжках собаки — от получаса в среднем темпе сходит примерно 150 килокалорий. Час же активного выгула — примерно 400 килокалорий, что равно полноценной тренировке в спортзале.

«Систематические занятия с собакой, дрессировка и активные игры два раза в день предотвращают накопление висцерального жира — этот тип жировых отложений окружает внутренние органы», — пояснила специалист.

При этом она добавила, что спустя год таких прогулок с питомцем можно сбросить до восьми килограммов без изнурительных диет при условии сбалансированного питания.

Если активность станет ежедневной, а к ней прибавятся еще бег и прыжки, то за месяц можно сбросить около двух-трех килограммов.

Полезнее выходить на прогулку с любимцем с утра, так как такое времяпровождение помогает проснуться и запускает метаболизм на весь день. Также прогулки в морозную погоду позволяют быстрее сжигать калории, так как организм тратит запасы энергии, чтобы согреться.

На эффективность прогулок влияет их интенсивность. Неторопливая ходьба по тротуару, в то время как собака бегает по двору без хозяина, хороша, чем вообще без нее, но для оздоровительного эффекта нужен активный темп.

Получить максимум пользы от прогулки можно при чередовании скорости движения, подключении подъемов в горку и коротких пробежек. Сначала активное движение будет сложным, но выносливость повысится со временем.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач рассказал о пользе сна с питомцем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.