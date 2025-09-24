Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

В рамках визита у главы МИД РФ запланирован ряд двусторонних встреч.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Глава российского внешнеполитического ведомства приехал в США ранним утром, чтобы принять участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита у него запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры назначены на 19:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщало о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении устава ООН. По словам министра, Украина остается единственным государством, где законодательно запрещен иностранный язык.

В пример он привел то, что в арабских странах не запрещен иврит, а в Израиле — арабский язык. Однако в украинском законодательстве русский язык оказался под запретом.

