Трасса «Таврида» соединит Запорожскую область и Крым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уже проложено более тысячи километров дорог.

Трасса «Таврида» пройдет по Запорожской области и соединит ее с Крымом. Об этом Владимиру Путину доложил губернатор региона во время рабочей встречи в Кремле. Евгений Балицкий отметил, что уже проложено более тысячи километров дорог.

Кроме того, глава субъекта рассказал о темпах строительства. Так, первую областную детскую больницу планируют сдать уже в следующем году.

«Ваше поручение было год назад. Сегодня мы на стадии 80%. Это больница, которая будет включать в себя (места. — Прим. ред.) на 240 коек, будет работать порядка 300 специалистов. По самой последней, как говорится, технической моде сегодня сделано, все оборудование закупается. Подрядчик идет с уверенным темпом, выполняет все свои обязательства и надеемся, что в начале следующего года мы сдадим, это для нас очень важен социальный объект», — сказал Балицкий.

По словам Балицкого, в 2026-м планируют закончить и строительство многопрофильного педиатрического центра в Мелитополе. Глава региона также проинформировал президента о развитии местной системы образования, состоянии сельского хозяйства и реализации соцпрограмм, в том числе по поддержке участников СВО и членов их семей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.