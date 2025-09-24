Мишустин: ВВП России в 2026 году может вырасти на 1,3%

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Основными драйверами роста останутся отрасли реального сектора.

В 2026 году ВВП России может вырасти на 1,3%. Таким прогнозом поделился на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Документ предполагает, что в следующем году ВВП вырастет на 1,3%. За трехлетку он увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении порядка 276 триллионов рублей», — заявил Мишустин.

По данным Минэкономразвития, только за семь месяцев текущего года ВВП вырос на 1,1%. Премьер отметил, что этот результат выглядит убедительно на фоне стран, которые усиливают санкции и отказываются от сотрудничества с российским бизнесом.

«Ключевым драйвером роста у нас остаются отрасли реального сектора — это машиностроение, обрабатывающая промышленность, строительная индустрия, сельское хозяйство», — пояснил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на строительство технопарков в регионах направлено почти восемь миллиардов рублей. Правительство продолжает развивать условия для работы малого и среднего предпринимательства.

