Праздничные выходные в феврале и марте 2026 года продлятся по три дня

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Праздничные выходные в феврале и марте продлятся по три дня в 2026 году. Об этом сообщили в правительстве России.

Ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню в следующем году будет добавлено еще по два дня отдыха. Так, выходными станут периоды с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.

«В 2026 году будут следующие дни отдыха. С 21 по 23 февраля — три дня, с 7 по 9 марта — три дня», — отметили в сообщении пресс-службы кабмина.

До этого стало известно, что предстоящие новогодние каникулы продлятся 12 дней. Из календаря Минтруда следует, что отдыхать россияне будут с 31 декабря по 11 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя в октябре. Также уточнялось, что после этого будут длинные выходные — со 2 по 4 ноября.

