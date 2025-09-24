«Не ищите меня в поднебесье»: Панкратов-Черный опроверг слухи о госпитализации

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; Instagram*/pankratovcherny_official; 5-tv.ru

Видео записано в связи с разговорами в интернете о поступлении артиста в Курганскую больницу.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом актер сообщил в социальной сети Instagram*.

В личном блоге звезда опубликовал видео, на котором в добром здравии и с улыбкой на лице призвал поклонников не придавать значение всему, что пишут в интернете.

«Не обращайте внимание на все интернет-сообщения о моей персоне. Все это чепуха. Бред полный», — уточнил Панкратов-Черный.

Кроме того, актер исполнил отрывок из стихотворения собственного сочинения.

«Не ищите меня в поднебесье, не теряйте меня на земле. Я слова собираю для песен: о любви, о добре и тепле», — добавил артист.

Накануне сообщалось, что актер был экстренно госпитализирован в Кургане перед выходом на сцену в спектакле «Женихи».

Кроме того, в Курганской областной филармонии тогда же подтвердили ухудшение состояния здоровья актера. Организаторы объявили, что главную роль в спектакле возьмет на себя заслуженный артист России Владимир Майсурадзе вместо Панкратова-Черного.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ