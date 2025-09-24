Людей эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ
Отдыхающих эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ
Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев
При этом мэр города сообщил, что ситуация штатная.
Власти города Сочи приняли решение эвакуировать отдыхающих с пляжей в связи с угрозой атак безэкипажных катеров (БЭК) в акватории Черного моря со стороны противника.
«Городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры — эвакуацию отдыхающих на пляжах», — сообщил мэр города Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Прошунин добавил, что на данный момент ситуация штатная и что при реальной угрозе будут задействованы системы оповещения.
Также 24 сентября в Геленджике была объявлена угроза атак БЭК, и местные власти закрыли выход в море для всех плавсредств.
Ранее в результате удара дронами ВСУ по центру Новороссийска погибли два человека, еще семь получили ранения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Новороссийске введен режим ЧС после атаки украинских БПЛА.
