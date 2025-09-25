«Она становится мужчиной»: в какой момент женский организм может сам «поменять» пол

Во время менопаузы женщина становится биохимически больше похожа на мужчину

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эта участь ждет каждую.

Во время менопаузы или постменопаузы женщина становится биохимически больше похожа на мужчину. Такое заявление сделал ученый-биохимик Александр Ходос в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съезде твердых предпринимателей Владислава Бермуды.

«У меня плохая новость: когда женщина входит в период менопаузы или постменопаузы, она биохимически, в общем-то, становится мужчиной», — говорит ученый.

Но есть и хорошая новость: у женщин есть возможность прожить за одну жизнь сразу в двух полах, подбадривает специалист.

«Женщина — гораздо более сложное с точки зрения биологии и биохимии существо. Мы, мужнины, гораздо более примитивны», — отмечает Ходос.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые выяснили, в каком возрасте наступает старость. В эксперименте участвовали более 100 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. Анализ биологических маркеров выявил, что в 44 года происходят значительные изменения в сердечно-сосудистой системе и метаболизме. Второй критический период — 60 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.