Лариса Рубальская раскрыла свой рецепт счастья: «Приближайте к себе хороших людей»

Лариса Рубальская: для меня счастье, когда есть кого кормить и чем кормить

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Поэтесса старается замечать позитив даже в самых мелочах.

Чтобы быть счастливым человеком, важно идти навстречу миру. Такими мыслями в беседе с «Известиями» поделилась поэтесса Лариса Рубальская.

В пример она привела характерные слова поэта Булата Окуджавы, которые подчеркивают важность душевного отношения к окружающим.

«Читайте хороших поэтов. У Булата Окуджавы все написано: „Давайте говорить друг другу комплименты“. Нужно радовать друг друга, по возможности, не замыкаться в себе», — пояснила Рубальская.

К тому же она отметила, что чувство радости приносит забота о близких людях и возможность поговорить с ними о том, что по-настоящему дорого.

«Для меня счастье, когда есть кого кормить и чем кормить. Нужно вокруг себя собирать людей, которых можно посадить за стол, поставить тарелочку, положить на нее что-то и болтать о том, что для тебя важно. Приближайте к себе хороших людей», — поделилась советом поэтесса.

