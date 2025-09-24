Отдыхающих во Вьетнаме россиян предупредили о надвигающемся тайфуне «Рагаса»

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vernon Yuen

Ураган уже парализовал финансовый центр Гонконга, ряд островов на Филиппинах и горные районы Тайваня.

Россиян, отдыхающих во Вьетнаме, предупредили о надвигающемся тайфуне «Рагаса». Об этом 5-tv.ru сообщили в диппредставительстве РФ.

«В этой связи гражданам России, находящимся в зонах возможного воздействия стихии, рекомендуется проявлять повышенную осторожность, воздержаться от поездок в прибрежные районы и строго следовать указаниям местных органов власти. При необходимости посольство готово оказать содействие в обеспечении безопасности, включая координацию возможной эвакуации из зон риска совместно с вьетнамскими властями», — сообщили в посольстве РФ в Вьетнаме.

Из-за приближающегося тайфуна в стране высока вероятность сильных осадков, шквалистого ветра и нарушений транспортного сообщения в прибрежных районах.

В случае ухудшения погодных условий информирование граждан будет проводиться через социальные сети, горячие линии и официальный сайт представительства РФ.

Ураганный ветер и штормовые волны приближаются к китайской провинции Гуандун. Тайфун уже парализовал финансовый центр Гонконга, ряд островов на Филиппинах и горные районы Тайваня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тайфун «Рагаса» на востоке Тайваня унес жизни 14 человек.

