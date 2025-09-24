Умер заслуженный артист РФ Владимир Вальвачев

Фото: Новосибирский музыкальный театр

Актер служил в Новосибирском музыкальном театре, где сыграл более 70 ведущих ролей.

На 75-м году жизни умер советский и российский певец и актер музыкального театра, заслуженный артист РФ Владимир Вальвачев. Информацию о его кончине подтвердили в Новосибирском музыкальном театре.

«Владимир Михайлович посвятил около сорока лет своей жизни Новосибирскому музыкальному театру, где он создал целую галерею ярких и запоминающихся образов, исполнил все главные партии классического репертуара», — говорится в сообщении учреждения культуры.

Вальвачев родился 31 января 1951 года. Он окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки.

С 1982 года актер служил в Новосибирском музыкальном театре, где сыграл более 70 ведущих ролей. Вальвачев был задействован в постановках «Сильва», «Веселая вдова», «Мистер Икс», «Цыганский барон», «Дамы и гусары», «Тетка Чарлея», «Свадьба Кречинского», «Инкогнито из Петербурга», «Шведская спичка» и других.

За исполнение ролей в спектаклях «Цыган-премьер» и «Дамы и гусары» артист был удостоен театральной премии «Парадиз».

