Путин поздравил сотрудников НМИЦ имени Гельмгольца с 125-летием со дня основания

За годы работы центр стал ведущим медучреждением в сфере офтальмологии в России.

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России с 125-летием со дня основания. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь основателями знаменитой Городской глазной больницы имени Алексеевых — неравнодушными, душевно щедрыми людьми, настоящими подвижниками и энтузиастами. И конечно, огромным вкладом, который внесли многие поколения ваших предшественников в развитие отечественной и мировой медицинской науки и клинической практики», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что за годы работы центр значительно укрепил свой потенциал и стал ведущим медучреждением в сфере офтальмологии в стране. Он указал на сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу.

Глава государства также пожелал сотрудникам НМИЦ имени Гельмгольца успехов в дальнейшей работе, подчеркнув ее благородный и востребованный характер.

