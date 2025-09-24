SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину парой неразлучников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Возлюбленные стараются как можно больше времени проводить вместе, несмотря на загруженные графики.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина — неразлучники. Об этом заявил сам исполнитель после записи специального выпуска программы «Посиделки на Дорожном радио», посвященного «Интервидению».

По словам музыканта, Екатерина — единственный человек, от которого он не устает. Поэтому возлюбленные с большим удовольствием проводят время вместе при любом удобном случае.

«Мы как неразлучники. <…> Обычно я предпочитаю, когда ты готовишься к концерту или куда-то уезжаешь, побыть одному. Потому что все равно команда, даже близкие люди, родственники, даже во время телефонных разговоров или при личной встрече все равно высасывают энергию. <…> А у Екатерины, я не знаю, как это получается, но это искренне. Она наполняет меня», — пояснил Дронов.

Певец уточнил, что даже ни о чем не говоря, просто находясь рядом с Мизулиной, ему становится лучше физически, ощущается бодрость. Поэтому они стараются по возможности подстроить графики один под другого, чтобы даже на различных мероприятиях быть вместе.

SHAMAN подчеркнул, что за все восемь месяцев, что они строят отношения, не было момента, когда он или Екатерина уставали друг от друга и стремились побыть в одиночестве.

