Доступный отдых: россиянам рассказали о недорогих маршрутах на октябрь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Самым приемлемым оказался перелет в Псков.

Самыми доступными направлениями на октябрь являются российские города и близлежащие страны. Об этом написало издание Газета.ру.

Наиболее дешевым станет перелет в Псков: авиабилеты на дорогу туда и обратно можно купить минимум на 7,1 тысячи рублей. При этом номер в отеле категории «три звезды» обойдется примерно в 3,3 тысячи в сутки.

За авиарейс в Ярославль придется заплатить дороже — 9,3 тысячи, а снять номер в отеле на сутки будет стоить около 3,8 тысячи рублей.

Третье место среди бюджетных российских направлений занял Иваново. Билеты в этот город будут примерно 10,8 тысячи, тогда как отель — 2,6 тысячи рублей в сутки.

Ряд самых доступных зарубежных стран по традиции возглавляет Белоруссия, куда в октябре можно улететь и вернуться в среднем за 16 тысяч рублей. Номер в трехзвездочном отеле будет около 5,1 тысячи рублей за сутки.

Следом расположилась Армения. В эту страну перелет обойдется в 25,1 тысячи, а за сутки в отеле нужно будет отдать 2,1 тысячи рублей.

Немного дороже обойдется полет в Абхазию: 25, 3 тысячи за билеты и 3,8 тысячи рублей за отель.

Турция обойдется в 40,2 тысячи рублей за перелет и 4,3 тысячи рублей за номер, ОАЭ — 43, 9 тысячи за билеты и 6,7 тысячи рублей за отель.

Ранее 5-tv.ru писал, куда отправиться в путешествие этой осенью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.