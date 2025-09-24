Глубина 50 метров: в Таиланде под землю провалилась часть оживленной улицы

Фото, видео: AP Photo/Sakchai Lalit; REUTERS/Chalinee Thirasupa / Khaosod TV; 5-tv.ru

Очевидцы смогли снять все на видео.

В центре Бангкока обвалилась часть дорожного полотна, в результате чего образовалась яма глубиной 50 метров. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Инцидент произошел утром в среду около 07:13 по местному времени (03:13 по Москве) на улице Самсен-роуд рядом с госпиталем Ваджира. Очевидцы успели заснять на видео момент обрушения. На кадрах видно, как асфальтовое покрытие стремительно проваливается под землю, утягивая за собой электрические столбы.

Проезжавшим мимо автомобилистам удалось вовремя отъехать назад и избежать падения. Согласно официальной информации, в яму упали два столба и припаркованный полицейский автомобиль.

Местные власти отреагировали оперативно, ограничив движение на прилегающих участках дороги. Больница Ваджира временно прекратила прием пациентов. Само здание медицинского учреждения, по предварительным оценкам, не повреждено. Из близлежащих домов были эвакуированы три с половиной тысячи человек.

Причина обрушения пока что не установлена, проводится расследование. Известно, что до этого данный участок дороги был закрыт для проведения работ по строительству ветки метро.

