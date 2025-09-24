Детективная история: как побег Авакяна из суда обернулся смертью в консульстве

Фото, видео: 5-tv.ru

У экс-чиновника давно были проблемы с законом.

Следователи работают в консульстве Армении в Петербурге. Именно там пытался скрыться сбежавший из здания суда бывший чиновник Росимущества — Борис Авакян. Сегодня утром его обнаружили мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой.

Накануне ему должны были избрать меру пресечения за неуплату таможенных сборов на огромную сумму. В деталях детективной истории разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Консульство Армении на Васильевском острове сегодня закрыто. На двери табличка: „Всех, кто записан на сегодня — примут завтра“. Дежурит полиция. А внутри работают следователи — утром бывший замглавы Росреестра по Петербургу Борис Авакян в этом здании предположительно покончил с собой», — рассказал корреспондент.

Возможно, это последние прижизненные кадры Авакяна. Вот в окне похожий человек эмоционально общается с кем-то по телефону, записывает видео. Конвой военной полиции накануне привез его в здание Кронштадтского районного суда. Но в перерыве заседания Авакян попросил разрешения выйти на улицу покурить, сел в машину и уехал.

«Поступок его для меня не удивителен, потому что он умен, талантлив. Работать с ним было приятно. Я думаю, будут еще новости, выходящие за рамки стандартного мышления», — сказала адвокат Бориса Авакяна Наталья Черникова.

«Нестандартные решения» — излюбленный ход Авакяна. Его задержали в сентябре 2021-го в ресторане. Тогда он уже находился в международном розыске после того, как сбежал из-под домашнего ареста. В 2016 году проходил по делу о неуплате таможенных платежей. Речь шла о сумме более чем в четыре миллиарда рублей. По версии следствия, ОПГ Авакяна ввозила в Россию электронику под видом стройматериалов.

От правосудия подозреваемый скрывался за границей, в том числе на территории Нагорного Карабаха, где занимал пост замминистра по чрезвычайным ситуациям.

По данным, «Известий» месяц назад Бориса Авакяна уже должны были заключить под стражу, однако тогда он изъявил желание отправиться на СВО. Дело приостановили. Но к военной службе так и не приступил — ему понадобилось лечение. В итоге, спустя месяц после заключения контракта, Авакян так и не отправился служить, в связи с чем его собирались арестовать. Но у адвоката другое мнение:

«То, что он сбежал из Кронштадтского суда, — это не соответствует действительности. По одной простой причине: он не был задержан. Сбежать он не мог», — отметил адвокат Константин Тарасенко.

На Родине Авакяна тоже разыскивали правоохранительные органы по целому ряду дел: от незаконного пересечения границы до легализации доходов, полученных преступным путем. Несмотря на это, в 2018-м он отказался от российского гражданства.

Карьера Авакяна была очень стремительной. С 2009 года был директором крупнейшего таможенного брокера торгового порта «Санкт-Петербург». Потом занимал должность заместителя руководителя управления Росимущества по Ленобласти, а с 2014 года до 2016-го был заместителем главного госинспектора Санкт-Петербурга по использованию и охране земель.

Помимо этого Борис Авакян известен и своей светской жизнью, которую он никогда не скрывал от любопытных глаз. Интернет пестрил фотографиями его дорогих автомобилей, брендовой одежды и отдыха в элитных клубах.

Кто и при каких обстоятельствах выпустил Авакяна на перекур — вопрос. Очевидно, что он приехал в консульство. Известно, что ночью выходил на связь с адвокатом. В итоге заперся в туалете, где позже и нашли его тело.

