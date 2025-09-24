Причуды местных: что нужно знать о китайцах перед поездкой в Поднебесную

Тревел-блогер Герасимюк: китайцы хорошо относятся к туристам из России

Не стоит пугаться, если жители КНР просят сделать с вами или вашими детьми совместное фото.

Жители Китая позитивно относятся к туристам и сами культурно отдыхают в свободное время. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала историк и тревел-блогер Екатерина Герасимюк.

По словам эксперта, в общении с туристами китайцы крайне вежливые, а в возникающих конфликтах стараются не спорить. В особенности хорошее отношение у жителей Китая к российским туристам.

«Если им что-то не нравится, они не скажут об этом прямо, а мягко намекнут. Это похоже на то, как мы иногда говорим: „Посмотрим“ вместо „нет“ сразу», — пояснила специалист.

К некоторым гостям страны китайцы подходят с просьбой сделать фотографию с ними или с их детьми. Как отметила Екатерина, пугаться этого не стоит, поскольку у людей доброжелательные намерения.

В свободное время китайцы обычно идут в парки и на площади, где танцуют под музыку.

«Это как у нас во дворах собираются пенсионеры и играют в шахматы. Там точно также, только сотни людей, которые одновременно и синхронно танцуют», — отметила историк.

Молодежь чаще всего ходит в торговые центры и кинотеатры.

«Это даже не торговые центры, а целые города в городе, маленькие миры с катками и десятками кафе», — рассказала Герасимюк.

Другое интересное для китайцев место — ночные рынки. Больше всего это похоже на гастрономические фестивали: десятки ларьков, запахи жареной лапши, шашлычков и сладостей.

Самый популярный отдых среди китайцев — внутренний. Такой туризм развит очень хорошо в стране. Китайцы любят кататься на скоростных поездах, похожих на «Сапсаны» в России. К тому же пользуются востребованностью круизы по реке Янцзы.

«На палубе можно любоваться видами, а на остановках сходить на экскурсии», — заметила блогер.

Для того чтобы прочувствовать культуру Китая, Екатерина посоветовала идти в те места, где едят сами жители.

«Это уличные кафе и небольшие закусочные. Там можно попробовать лапшу и пельмени, которые слепят прямо при вас», — заключила собеседница.

При этом посещение супермаркетов и рынков тоже позволит увидеть настоящую жизнь Китая.

Безвизовый режим для граждан России ввели в Китае с 15 сентября. По нему россиянам можно находиться в стране до 30 дней.

