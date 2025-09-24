В консульстве Армении были готовы отдать Авакяна российским правоохранителям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Позднее безжизненное тело экс-чиновника обнаружили в туалете ведомства.

Сбежавшего из суда во время процесса экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна сотрудники консульства Армении в Санкт-Петербурге были готовы отдать российским правоохранителям. Об этом сообщил источник издания «Известия» в Telegram-канале.

Отмечалось, что до того, как подсудимого Авакяна обнаружили мертвым в здании консульства, в ведомстве заявляли о готовности пойти на контакт с уполномоченными представителями РФ.

«Тело Бориса Авакяна нашли после того, как в консульстве Армении выразили готовность сотрудничать с российскими правоохранителями по вопросам выдачи экс-чиновника», — уточнили в сообщении.

До этого сообщалось, что Авакяна обнаружили без признаков жизни в здании консульства. По предварительной информации, он зашел в туалет и не открывал дверь. Сотрудники дипмиссии вызвали спецслужбы. После вскрытия двери спасателями экс-чиновника нашли без сознания.

Также известно, что Авакян сбежал во время судебного заседания под предлогом «выйти покурить» 23 сентября. Обвиняемый укрылся в консульстве Армении. Экс-чиновника подозревали в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 4,2 миллиарда рублей.

