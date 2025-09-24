Стало известно число пострадавших в деле о мошенничестве в отношении Газманова

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Юрист народного артиста России прокомментировал ход судебного процесса.

В ходе заседания Московского городского суда 24 сентября стало известно, что среди потерпевших в деле о мошенничестве оказались народный артист России Олег Газманов, его супруга, сын и предпринимательница Марина Лебедева, об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Суд также подтвердил арест уже бывшего друга семьи артиста Геворка Саркисяна до 6 октября. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, за что ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемого на заседании просил изменить меру пресечения на более мягкую, однако прокурор настаивал на сохранении решения суда.

Юрист Олега Газманова Роман Кузьмин в беседе с 5-tv.ru сообщил, что артист отдал Саркисяну все накопления. В 2019 году последний взял взаймы у Газманова и его супруги крупную сумму денег, однако возвращать отказался. По его словам, это были накопления, которые артист откладывал всю жизнь на пенсию.

О том, что семья Газманова стала жертвой мошеннической схемы, стало известно 14 сентября. После этого артист выражал опасения по поводу возможного бегства Саркисяна в США. По его словам, тот обманывал его на протяжении шести лет, отказываясь возвращать деньги под различными предлогами, включая пандемию коронавируса и начало специальной военной операции.

