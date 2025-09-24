Подросток из Китая собрал и запустил ракету по видеоурокам на 400 метров.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На данный момент он учится на аэрокосмическом факультете Шэньянского университета.

Китайский подросток-самоучка совершил впечатляющий технологический прорыв, самостоятельно сконструировав и запустив двухступенчатую ракету на высоту 400 метров. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Чжан Шицзе из провинции Хунань добился этого результата после более чем 100 экспериментов, используя знания, полученные из видеоуроков в интернете и школьной программы.

«Увлечение — лучший учитель человека», — прокомментировала событие его учительница Лун Яньцзяо.

Особенностью проекта стало использование доступных материалов: ПВХ-труб для корпуса и нитрата из семейного свинарника, который школьник химически очистил для создания топлива.

Образовательное учреждение поддержало инициативу, выделив финансирование в размере 3,5 тысячи юаней (около 50 тысячи рублей) и предоставив лабораторное помещение. Чжан дополнительно освоил моделирование и приобрел подержанный 3D-принтер на денежные подарки от родственников.

Осенью 2025 года молодой изобретатель поступил на аэрокосмический факультет Шэньянского университета, где намерен разрабатывать профессиональные ракетные системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.