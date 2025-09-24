Питают мозг и улучшают кожу: врач раскрыл пользу куриных яиц для организма

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Особенно продукт важен для беременных, детей и пожилых людей.

Куриное яйцо в своем составе имеет практически все, что нужно человеческому организму. Белок полезен для мышц, витамины для глаз и кожи, холин для мозга, а минералы для крови и костей. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала биохимик, нутрициолог Анна Дивинская.

Яйцо — источник полноценного белка, в котором есть все незаменимые аминокислоты для мышечной работы, гормональной системы, иммунитета. Организм усваивает его почти полностью. Особо ценны яйца для детей, спортсменов и пожилых людей, которым нужен легкодоступный белок.

В яйце содержатся витамины группы B (B2, B6, B12), поддерживающие обмен веществ, работу нервной системы и уровень энергии. Витамин A важен для зрения и кожи, витамин D — укрепляет кости и иммунитет, в регионах с нехваткой солнца он необходим, витамин E — антиоксидант, защищает клетки. При этом здесь же есть минералы: железо, влияющее на кроветворение, фосфор — на кости, зубы, энергию, цинк, поддерживающий иммунитет, кожу, волосы и селен, защищающий от окислительного стресса.

Желток богат холином, который улучшает память, внимание и работу печени. Для беременных женщин холин особенно важен: он участвует в развитии нервной системы ребенка.

В яйцах есть лютеин и зеаксантин — каротиноиды, которые защищают сетчатку глаза и снижают риск возрастных проблем со зрением.

Долгое время считалось, что в яйцах много холестерина, однако современные исследования доказывают, что у большинства людей умеренное потребление яиц не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Напротив, полезные жиры из желтка помогают поддерживать баланс «хорошего» холестерина.

Помимо этого, яйца отлично насыщают: белок замедляет чувство голода, а значит, они помогают контролировать аппетит и поддерживать вес. Поэтому их часто рекомендуют есть на завтрак.

Проверка яиц на свежесть

Вода — самый простой тест. Нужно наполнить стакан или миску холодной водой. Затем опустить туда яйцо. Свежесть будет зависеть от его расположения:

Лежит на дне горизонтально — свежее;

Стоит вертикально — не самое свежее, но есть можно — обычно ему от одной до двух недель;

Всплыло — внутри накопился газ, значит, яйцо испортилось.

Свет — овоскоп или фонарик

Если просветить яйцо фонариком или специальным овоскопом, у свежего желток будет почти невидимым, он «прячется» в белке, а воздушная камера совсем маленькая. У старого яйца желток ярко выраженный, может смещаться, а воздушная камера большая.

Встряхнуть у уха

Свежее яйцо — плотное, звука почти нет. Старое — внутри ощущается «болтанка», слышно, как желток и белок двигаются.

Разбить в тарелку

У свежего яйца белок густой, желток держит форму, «высокий» и красивый. У старого — белок растекается, желток плоский и может легко лопнуть.

Срок хранения

В холодильнике при +2…+4 яйца хранятся до четырех недель. При комнатной температуре — максимум десять дней.

