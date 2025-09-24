Японский школьник отравил суп дяди из-за его храпа и напал на женщин с молотком

Фото: 5-tv.ru

Мотивы для преступлений показались полиции странными.

Японский старшеклассник попытался убить своего дядю с помощью ядовитого растения, который он добавил в его суп. Об этом сообщило издание Mirror.

«Я больше не мог выносить его храп, поэтому решил его убить», — признался подросток на допросе, объясняя мотив преступления.

Инцидент произошел 17 июля в городе Итихара. Дядя, почувствовав странный привкус, выплюнул пищу и обратился в больницу, что спасло ему жизнь.

В тот же день студент напал на двух женщин молотком в туалете на станции Тиба. Сообщается, что пострадавшим было около 50 лет.

«Я хотела выбрать более слабую женщину, чтобы причинить ей боль», — отметил он.

По словам представителей полиции, подросток ударил молотком длиной 24 сантиметра по плечам женщин. Однако в результате инцидента они не получили серьезных травм.

Олеандр, популярный в Японии декоративный кустарник, содержит токсины, способные вызвать остановку сердца. Полиция рассматривает дело как покушение на убийство, учитывая серию насильственных действий подозреваемого.

