Японский школьник отравил суп дяди из-за его храпа и напал на женщин с молотком
Фото: 5-tv.ru
Мотивы для преступлений показались полиции странными.
Японский старшеклассник попытался убить своего дядю с помощью ядовитого растения, который он добавил в его суп. Об этом сообщило издание Mirror.
«Я больше не мог выносить его храп, поэтому решил его убить», — признался подросток на допросе, объясняя мотив преступления.
Инцидент произошел 17 июля в городе Итихара. Дядя, почувствовав странный привкус, выплюнул пищу и обратился в больницу, что спасло ему жизнь.
В тот же день студент напал на двух женщин молотком в туалете на станции Тиба. Сообщается, что пострадавшим было около 50 лет.
«Я хотела выбрать более слабую женщину, чтобы причинить ей боль», — отметил он.
По словам представителей полиции, подросток ударил молотком длиной 24 сантиметра по плечам женщин. Однако в результате инцидента они не получили серьезных травм.
Олеандр, популярный в Японии декоративный кустарник, содержит токсины, способные вызвать остановку сердца. Полиция рассматривает дело как покушение на убийство, учитывая серию насильственных действий подозреваемого.
