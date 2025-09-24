ИИ помог ученым разгадать главную тайну Ветхого Завета

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Новое открытие подтверждает ранее выдвинутую гипотезу.

Ученые при помощи искусственного интеллекта (ИИ) подтвердили гипотезу о коллективном авторстве Ветхого Завета, ставя под сомнение традиционное представление о единоличном написании текстов Моисеем. Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, выявило как минимум три различных литературных стиля в первых пяти книгах Библии благодаря анализу лингвистических паттернов.

По словам ученых, алгоритмы ИИ обнаружили отчетливые стилистические различия даже внутри отдельных книг, что указывает на многократные редакторские правки в разные исторические периоды. Технология проанализировала повтор определенных слов, структуру предложений и синтаксические конструкции, объективно подтвердив теорию, существовавшую с XVIII века.

Историки напоминают, что формирование Ветхого Завета заняло около тысячелетия — с XV по IV век до н. э., — в течение которого тексты адаптировались к изменениям от кочевой жизни израильтян до Вавилонского плена. Метод ИИ открывает перспективы для изучения других древних документов, таких как Кумранские рукописи, где традиционные подходы недостаточны.

