Балансировка бюджета: Минфин планирует налоговые изменения

При этом льготная ставка сохранится для продуктов питания и других социально значимых товаров.

В 2026 году в России планируется повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. В среду, 24 сентября, Минфин РФ внес в правительство проект документа, с материалами которого ознакомились «Известия».

Поправки намерены включить в состав бюджетного пакета и ввести в действие с января 2026 года. Главная цель корректировок — сбалансировать бюджет и обеспечить выполнение социальных обязательств государства.

«Повышение НДС призвано сбалансировать бюджет и станет важным источником доходов. Но вместе с тем дополнительная налоговая нагрузка ложится на предприятия, ограничивая их инвестиционные возможности», — пояснила доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

Льготная ставка в размере 10% сохранится. Она будет действовать в отношении социально значимых товаров, включая продукты питания, медикаменты, медицинскую продукцию и детские товары.

Экономист Андрей Бархота отметил, что налоговое ужесточение связано с напряженной ситуацией в сфере государственных финансов. По его словам, расходы бюджета в первом полугодии выполнены в полном объеме, чего раньше не наблюдалось. Это, по оценке эксперта, указывает на вероятность увеличения дефицита.

«Вместе с тем эта мера позволит увеличить налоговые доходы бюджета — наиболее стабильный источник поступлений. Рост ставки НДС на 2 п. п. способен принести дополнительно до 600 млрд рублей в год при сохранении текущей деловой активности и розничных продаж», — добавил Бархота.

