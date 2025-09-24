Ушедшие в народ песни: хиты Ларисы Рубальской

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Поэтесса призналась, что никогда не думала связать жизнь с эстрадой.

Весь российский шоу-бизнес сегодня поздравляет легендарную поэтессу, песни которой знает и поет вся страна. Ларисе Рубальской — 80. Сейчас она продолжает писать стихи, ведет свой блог и ездит на гастроли. Однако признается, что всего этого могло и не быть, так как и не думала, что свяжет свою жизнь с эстрадой. Кто стал главным вдохновением для поэтессы — расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Да безделица же — «повстречались как-то раз эскимос и папуас», но вся страна ведь пела, потом еще в народе переделали на «Карабас и Барабас», и еще что-то там в рифму. А что это значит? А значит, людям «зашло».

Все дело в магии языка: чтобы написать так просто, нужно знать очень много и сложно. Помимо прочего, Лариса Рубальская — переводчик с японского.

«Я первый раз в жизни оказалась в Японии. И когда все разместились, туристы, у которых я была как гид, я пошла погулять, у меня был час времени. И пахли белые цветы около гостиницы, вот сколько я шла, столько я ощущала этот аромат. Почему мне в голову пришло? «Желтых огней горсть в ночь кем-то брошена», — рассказала поэтесса Лариса Рубальская.

У нее много стихов. Они не просто читаются, они поразительно точно ложатся на ноты. Что-то такое есенинское — как ни промурчи, сразу будет песня.

«Переведи часы назад на пять минут, на день, на год», чтобы всплакнуть, а потом с воплем «да гори оно все огнем» отплясывать вот под «Угонщицу». Девочки всех возрастов, ну давайте честно: кто так не делал?

«Она настоящая и очень талантливая», — заявил народный артист РФ Филипп Киркоров.

«Ее доминанты — это, конечно, прежде всего, мажор такой жизненный. Она видит свет, это очень здорово, это не каждому дано», — добавил народный артист РФ Лев Лещенко.

«Если б я был певец, я бы просто пел бы песни только на твои стихи. Ты гениальная девушка, и я просто завидую всем, кто поет твои песни. Лариска, ну сколько ж у тебя всего, сколько у тебя талантов», — отметил артист эстрады Владимир Винокур.

Могли бы мы об этом и не узнать, нас же пока не пнешь — не почешемся. Хорошо, когда есть кому пнуть.

«Муж толкнул. Ну, я там писала поздравления к дням рождения, ко всяким праздникам. Он сказал: пиши, у тебя получается», — поделилась Рубальская.

А вот она как о композиторах, которые писали ноты под ее «флейты водосточных труб».

«Они обычные люди, едят, с ними все физиологические процессы происходят, но в мгновение, когда они пишут, они перестают быть землянами. Это правда. Даже я посмею себе сказать: редкие секунды, секунды изредка я бываю в этом состоянии. К сожалению, нечасто», — объяснила Рубальская.

Да ладно вам, Лариса Алексеевна, этого «изредка» на десятерых хватит. Попросим вас сделать нам еще один подарок — позволить сказать на вашем любимом русском языке: в то, что вам 80, мы решительно не верим. Отдохните пару дней и снова в путь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.