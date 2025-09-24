Лучшие в командном зачете: в Москву вернулись российские чемпионы по ушу

В Москву с победой в командном зачете вернулись российские чемпионы по ушу

Фото, видео: 5-tv.ru

В общей копилке — 35 медалей, удалось обогнать сильных соперников из Китая и Японии.

Москва встречает чемпионов. В столицу из Шанхая вернулись россияне, с триумфом выступившие на Международном турнире по ушу. Наша сборная участвует впервые. И сразу — лучший результат в командном зачете. В общей копилке — 35 медалей, из них — 15 золотых. Россия опередила даже таких сильных соперников, как Китай и Япония.

Наши спортсмены продемонстрировали фантастическое владение оружием и мастерство кулачного боя. Одним из первых с победителями пообщался корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Самолет с представителями российской сборной по ушу уже приземлился в Москве. На международном турнире в Китае наши спортсмены завоевали 35 медалей. И прямо сейчас мы спешим в зону прилета, где с минуты на минуту будут чествовать чемпионов», — рассказал корреспондент.

Первым делом победители и призеры показывают завоеванные медали. 15 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых. Это первое место в общем зачете.

Практически в каждой дисциплине российские спортсмены добились успеха. Еще бы: наша сборная — одна из сильнейших в мире. И что самое ценное, в Шанхае атлеты выступали под нашим флагом, на форме красовалась национальная символика, а во время награждения играл российский гимн.

Турнир собрал лучших мастеров ушу со всего света, за медали боролись около тысячи сильнейших борцов. Анастасия Каденова в дисциплине тайцзи цзянь на три тысячных балла опередила соперницу из Ирана.

Отношение к нашей сборной у представителей Поднебесной особенное. Почетным гостем турнира стал президент российской федерации ушу.

«Он был единственный из представителей иностранных делегаций, кто находился на трибуне почетных гостей на церемонии открытия. Прекрасная встреча, отличное отношение всех стран, которые там находились», — рассказал тренер сборной России по ушу Михаил Кожемякин.

И вот сейчас времени на отдых практически нет. Уже в средине октября сборная отправится на сборы, снова в Китай. Особая задача у наших юниоров. Им предстоит подготовиться к отбору на Юношеские Олимпийские игры. Они пройдут в 2026-м в столице Сенегала — Дакаре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.