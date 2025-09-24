Молдавия направит в РФ всего десять тысяч бюллетеней для выборов

Кишинев сознательно ограничивает возможность голосования для тех, кто не поддерживает антироссийский режим.

Молдавия направляет в Россию всего десять тысяч бюллетеней для парламентских выборов. И это при том, что в нашей стране проживают сотни тысяч молдаван.

Парламентские выборы состоятся уже 28 сентября. И Кишинев сознательно ограничивает возможность проголосовать для всех, кто не поддерживает антироссийские настроения.

В России откроют всего два избирательных участка. Больше же всего молдавский ЦИК отправит бюллетеней в Италию, Германию и Великобританию. Ведь страны ЕС поддерживают действующую власть в Кишиневе, сохраняющую русофобскую политику.

Как сообщают в нашей Службе внешней разведки, страны НАТО уже готовятся ввести войска в Молдавию, чтобы подавить потенциальные митинги.

Первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании прибыла в Одессу. Концентрируют силы североатлантического альянса и в Румынии.

