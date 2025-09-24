Экстрасенс Яцковский: в ноябре Польша будет разделена и втянута в хаос

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Страна будет принесена в жертву ради Украины.

Польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский предсказал разделение Польши на три зоны в результате военного конфликта. По версии провидца, лишь одна из будущих территорий страны сохранит суверенитет и сможет принимать решения. При этом процесс разделения станет очевиден постепенно. Об этом сообщили EADaily.

Он также отметил, что Польша будет принесена в жертву ради Украины. Яцковский утверждает, что после начала хаоса страна утратит нынешние границы.

«В течение нескольких видений у меня было странное чувство. Я даже не знаю, как его назвать. <…> Это будет какой-то период ноября, скажем, 11–12 ноября, во всяком случае, <…> и это будет предельный момент хаоса, в который будет втянута Польша», — заявил провидец в своей последней трансляции на YouTube-канале.

Он подчеркнул, что решения по разделу страны уже приняты. Экстрасенс также добавил, что польские политики готовы к введению военного положения.

