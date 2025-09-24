Минфин представил проект бюджета России на 2026–2028 годы

Фото: © РИА Новости/Владимир Баранов

Финансовый документ ориентирован на поддержку социальной сферы и развитие экономики.

Министерство финансов России направило в правительство проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года.

«Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности. Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения», — подчеркнули в ведомстве.

Основное внимание в проекте уделено поддержке демографии, здравоохранения и образования. Также значительная часть средств будет направлена на укрепление обороноспособности и обеспечение безопасности страны.

На развитие экономики и достижение технологического лидерства в ближайшие три года заложено около два триллиона рублей. В документах подчеркивается, что средства распределены с учетом стратегических приоритетов государства.

Отдельное место занимает программа инфраструктурных кредитов. До 2030 года регионам ежегодно будут предоставляться бюджетные займы по 150 миллиардов рублей. Общий объем финансирования по этой линии достигнет триллиона рублей.

