Американка выиграла 150 тысяч долларов с помощью ChatGPT

О победе она узнала неожиданно.

Жительница США выиграла 150 тысяч долларов (12,5 миллиона рублей) в лотерею с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание New York Post.

Кэрри Эдвардс из Вирджинии, редко участвующая в онлайн-лотереях, использовала чат-бот ChatGPT для генерации выигрышной комбинации чисел.

«Она использовала приложение ChatGPT на своем телефоне, чтобы выбрать свои номера. Она угадала четыре из первых пяти номеров», — говорится в публикации.

Победа стала неожиданностью: женщина узнала о выигрыше через два дня после покупки билета, во время рабочего совещания. Эдвардс назвала этот случай «благословением» и объявила, что направит всю сумму трем благотворительным организациям. Средства получат Ассоциация лобно-височной дегенерации, борющаяся с болезнью, от которой скончался ее муж, продовольственный проект Shalom Farms и Общество милосердия ВМС США, в которых служил ее отец.

