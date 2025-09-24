Принял близко к сердцу: подарок Путина Китаю заставил Трампа нервничать

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский лидер позвонил в Пекин.

Внезапный «подарок» президента РФ Владимира Путина КНР заставил американского лидера Дональда Трампа нервничать. Российско-китайское сотрудничество в авиационной отрасли вызвало обеспокоенность администрации США. Об этом сообщает китайское издание Baidu.

Согласно аналитической статье, поставки Россией ключевых компонентов для гражданских самолетов, включая композитные крылья и двигатели ПД-14, могут подорвать усилия Вашингтона по сдерживанию технологического развития КНР.

«Путин как-то говорил, что лишь немногие страны в мире могут производить двигатели уровня российского ПД-14», — отмечают авторы, подчеркивая стратегическое значение партнерства для преодоления китайской зависимости от западных технологий.

Издание утверждает, что Дональд Трамп отреагировал на ситуацию звонком в Пекин, осознавая потерю одного из последних рычагов давления.

Эксперты указывают, что предложение Москвы о сотрудничестве поступило на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем. Вашингтон пытается ограничить доступ Пекина к западным технологиям, однако укрепление связей между Россией и КНР создает альтернативные цепочки поставок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.