Гинеколог связал бесплодие с наличием эндометриоза у женщин

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Чтобы сохранить шанс на материнство, многим женщинам рекомендуют заранее рассмотреть вариант «банкинга».

Наличие эндометриоза у женщин существенно понижает шансы на естественное зачатие. Об этом Газета.ru заявил гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гусев.

По мнению эксперта, у женщин с эндометриозом бесплодие встречается в 30-50% случаев.

«Заболевание снижает качество жизни, сопровождается хронической болью, а также связано с нарушением фертильности», — рассказал Гусев.

Гинеколог отнес к основным симптомам заболевания болезненные менструации, боль при дефекации, дискомфорт или боль при половом акте, а также боли и проблемы при мочеиспускании. По его словам, если вовремя не начать предпринимать меры, то уже через семь лет после первых симптомов можно прийти к бесплодию.

Врач Дмитрий Гусев подчеркнул, что не каждая эндометриоидная киста требует немедленной операции. Все дело в ее форме. Женщинам, которые планируют беременность, чаще всего рекомендуют заранее рассмотреть вариант криоконсервации ооцитов или эмбрионов («банкинг»). Он позволяет сохранить шанс на материнство даже при необходимости повторных вмешательств.

Гинеколог пояснил, что кисты менее трех сантиметров достаточно просто наблюдать, при размере 3-5 сантиметров рассматривается медикаментозное лечение диеногестом, а при кисте более пяти сантиметров уже потребуется хирургическое вмешательство.

