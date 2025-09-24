ЗАЭС перевели на резервное электроснабжение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Атомная электростанция снова оказалась под ударом.

Запорожская атомная станция после атаки ВСУ отключилась от последней внешней линии электропередачи и была переведена на резервное питание от дизель-генераторов.

На ситуацию уже отреагировали в МАГАТЭ. Как отметил генеральный директор организации, питание станции отключилось уже в десятый раз за время конфликта. По его словам, это говорит о сохраняющихся рисках для ядерной безопасности.

На данный момент запасов топлива для резервного питания АЭС достаточно. В пресс-службе станции добавили, что персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования — радиационный фон не превышен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.