В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области

Боевики ВСУ оказывали серьезное сопротивление, но победу одержали российские военнослужащие.

При бегстве из села Березовое ВСУ оставили мощный укрепленный район: бетонные ДОТы, траншеи, рассчитанные на долговременную оборону, а также жилую застройку, усеянную самодельными взрывными устройствами.

Освободив село, военные оперативно зачистили все здания и подвалы. После чего приступили к гуманитарной миссии — помощи местным жителям, которые дожидались прихода нашей армии.

Ранее Минобороны раскрыло подробности освобождения Переездного в ДНР. Населенный пункт находится южнее Северска. Дойдя до него, наши силы перекрыли важную дорогу снабжения противника. Об этом рассказывал 5-tv.ru. Теперь вражеский гарнизон Северска оказался в отчаянном положении. Даже отходить из него уже поздно.

