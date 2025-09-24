Состояние трех россиян после ДТП в Турции оценивают как тяжелое

Фото, видео: www.globallookpress.com/Walter G. Allgöwer; 5-tv.ru

Решается вопрос о компенсации.

Более десяти пострадавших в аварии с автобусом в Турции остаются в больницах. Что с остальными туристами и могут ли они рассчитывать на компенсацию от туроператоров? Выяснил корреспондент «Известий» Максим Бушуев.

В больнице, одной из четырех, куда после аварии доставили российских туристов, врачи оказывают первую помощь — делают все возможное, чтобы люди как можно скорее смогли продолжить отдых.

«Какой тут отпуск уже продолжать, если мы его даже не начинали? Хорошо бы, „Анекс“ пришел и сказал, как он будет нам компенсировать это все? Но пока никаких разговоров даже не было», — говорит пострадавший.

Группа вместе с гидом направлялась в соседний с Аланией город Конаклы. В 9.30 утра натрассе D-400 произошло ДТП. Туристический автобус врезался в пассажирский, когда тот резко затормозил.

По словам очевидцев, скорые прибыли к месту аварии в течение пяти минут. Помогал туристам покинуть искореженный автобус и персонал ближайших гостиниц. Люди приносили воду путешественникам, многие из которых не могли отойти от шока.

«Я сама пострадала, лицо и нога. Но меня отпустили, отправили сюда, чтобы хотя бы я могла заселиться в отель», — рассказывает со слезами в голосе пострадавшая Светлана Гребенщикова.

13 россиян были размещены в леченбных учреждения. Состояние троих остается тяжелым, это информация генкольсунства России в Анталье.

«Будет решаться в индивидуальном порядке компенсация расходов. Российский союз туриндустрии продолжает мониторить ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции», — сообщил Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии.

«В данной ситуации ты сам себе должен помогать. В первую очередь, если есть страховка, то связаться со страховой компанией. Поставить в известность консульство и консульство вам в этой ситуации безусловно поможет», — советует Александр Осауленко, директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».

Специалисты советуют внимательно относиться к выбору туроператора. Обращаться только в те компании, что зарегистрированы в реестре Минэкономразвития. И только у них заказывать автобусные туры. Тем более, что Турция давно славится своей авуарийностью на дорогах и по этому показателю спорить даже с Египтом.

