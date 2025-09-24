Пожар в Новосибирском зоопарке полностью ликвидирован

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Огонь распространился на территорию площадью около 180 квадратных метров.

Пожар в зоопарке Новосибирска полностью ликвидирован, сообщает региональный ГУ МЧС.

По имеющимся данным, возгорание в новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Огонь распространился на территорию площадью около 180 квадратных метров, включая два полностью уничтоженных вольера.

Сотрудникам пожарной службы удалось оперативно предотвратить дальнейшее распространение пламени и минимизировать ущерб.

В МЧС уточнили, что из-за пожара пострадали животные: пятеро погибли, остальные 24 были своевременно эвакуированы и находятся вне опасности.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия по ликвидации последствий происшествия, продолжая демонтаж разрушенных конструкций и дополнительную обработку поврежденных участков водой.

