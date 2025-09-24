Явление Апостола: звезды на красной дорожке фильма «(Не)искусственный интеллект»
Все вышли посмотреть на первого в России Апостола ИИ, а самые смелые пошли по алому ковру с последней исповедью.
Звездочки русского шоу-бизнеса честно признаются, что столько внимания к роботам и неживым тварям их пугают. Ведь светиться может только душа. Их душа! А эти роботы даже на фото блеклыми получаются… В общем, премьера фильма «(Не) искусственный интеллект» в «Октябре» разожгла реальную конкуренцию в светском обществе!
Нотой гармонии среди страшилок о «восстании машин» стала мысль о том, что люди сами заблудились в своем же воображении. И роботы, как были предметом — так им и останутся. А русские, как разговаривали с предметами, так и продолжат!
Кому Сергей Чирков дал пинка на премьере, что подозрительного на фотографии Леона Кемстача, какой стала Наталья Бардо после воссоединения с супругом, зачем набросились на дочку Самойленко, кого держит за руку Алексей Чадов, — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
«Не страшно!» Алексей Чадов снял фильм про чувства ИИ. Вам кажется абсурд? Но это реальность, и причем самая прекрасная по мнению Чадова! Железный товарищ, кстати, и есть герой фильма, его зовут Апостол. Это намеки на…?
Леон Кемстач фоткается с Апостолом или он с ним? Тот момент, когда грань между роботом и человеком стирается. И, кажется, неодушевленный предмет с ИИ становится интереснее, чем юный актер. По крайней мере — публика сегодня это доказала. Да уж… Сворачиваем красный ковер…
Сергей Чирков бессовестно дал пинка всем женским энергиям! В диалоге про отношения актер обронил: «Зато у женщины-робота будет кнопка «выкл»… Ох, уж этот ИИ — вскрывает самые больные паттерны…
Александр Самойленко в надежде сделать милое фото и скрыться — вышел на дорожку с женой и дочкой. Голодные до инфоповодов журналисты, будто на свежую кровь, накинулись с вопросами на его дочь, а затем на жену. Ну, а мы эксклюзивно доедали артиста целиком, пока остальные лакомились девчатами!
С той женщиной, которая родила! Алексей Чадов и Галина Чадова, как символ того, что ИИ и все эти роботы, как минимум, сильно отстают и еще не могут родить талантливого, красивого режиссера. И очень похожего на отца! Да еще и двух. Галина Петровна, вы настоящее чудо, а не эти трансформеры!
Наталья Бардо с супругом Марюсом Вайсбергом всегда вместе… Или навсегда? Пара после горячего воссоединения будто бы поменялась на глазах публики. Наталья снова стала спокойной и домашней?
