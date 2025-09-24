Явление Апостола: звезды на красной дорожке фильма «(Не)искусственный интеллект»

Все вышли посмотреть на первого в России Апостола ИИ, а самые смелые пошли по алому ковру с последней исповедью.

Звездочки русского шоу-бизнеса честно признаются, что столько внимания к роботам и неживым тварям их пугают. Ведь светиться может только душа. Их душа! А эти роботы даже на фото блеклыми получаются… В общем, премьера фильма «(Не) искусственный интеллект» в «Октябре» разожгла реальную конкуренцию в светском обществе!

Нотой гармонии среди страшилок о «восстании машин» стала мысль о том, что люди сами заблудились в своем же воображении. И роботы, как были предметом — так им и останутся. А русские, как разговаривали с предметами, так и продолжат!

Кому Сергей Чирков дал пинка на премьере, что подозрительного на фотографии Леона Кемстача, какой стала Наталья Бардо после воссоединения с супругом, зачем набросились на дочку Самойленко, кого держит за руку Алексей Чадов, — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.