В многоквартирном доме в Тольятти произошел хлопок газа

Из здания эвакуировано 80 человек.

В Тольятти в одном из многоквартирных домов произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, пострадавших нет, эвакуировано порядка 80 человек.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты ведомства, которые организовали работу по ликвидации последствий инцидента. Ведется проверка состояния инженерных коммуникаций здания и выясняется причина хлопка.

На кадрах, которые расходятся по соцсетям, видно, как от хлопка пострадал балкон в одной из квартир. Фрагменты окон валяются на дороге под домом.

