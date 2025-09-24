Подождут на улице? В Госдуме хотят запретить вход с собаками в кафе и магазины

В Госдуме хотят запретить вход с собаками в кафе и магазины

Депутат Владимир Бурматов отметил, что 57% российских семей являются владельцами домашних животных, и не хотят с ними расставаться.

Рабочая группа Государственной Думы подготовила законопроект, ограничивающий владельцев собак заходить вместе с животными в магазины, аптеки, точки общепита, а также в образовательные, культурные и медицинские учреждения, сообщает Газета.ru

Автором инициативы выступила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, закон будет направлен на «защиту» людей от нападения собак в этих заведениях.

На заседании 22 сентября Останина отметила, что об этой проблеме речь заходила неоднократно, поскольку в ведомство поступало большое количество жалоб и претензий.

Она также подчеркнула, что у Следственного комитета не возникло никаких замечаний и возражений правового характера по поводу подготовленного законопроекта. Однако позиция Роспотребнадзора пока неизвестна и будет дана позднее. По мнению Останиной, в некоторых регионах России подобное право уже регулируется, но должен быть единый федеральный закон.

Тем не менее, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил в беседе с журналистами издания, что 57% российских семей являются владельцами домашних животных, и не хотят с ними расставаться.

Он рассказал о росте статистики поездок граждан с животными на различных видах транспорта, расширении авиавозможностей для пассажиров с питомцами, а также о пет-френдли политике со стороны гостиниц, торговых центров и заведений общественного питания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что подросткам и нетрезвым хозяевам могут запретить выгуливать собак.

