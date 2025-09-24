Фото: Reuters/Kylie Cooper

Украинский лидер не уверен, что получит от США всю желаемую поддержку, но уже говорит о «пути к миру». Что это за путь — не объясняет.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Глава Белого дома по итогам этого «значимого» диалога заявил об обсуждении таких тем, как поставки российской нефти в Венгрию, отношений с президентом РФ Владимиром Путиным и экономической ситуации в России.

Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи, поделился своими положительными впечатлениями, но не стал углубляться в детали. Судя по всему, он сдерживает себя в надеждах, связанных с поддержкой Штатов в рамках конфликта с Россией. Тем не менее он считает, что снискал одобрение Трампа, когда делился идеями об урегулировании.

«У меня сложилось хорошее впечатление о разговоре, и я был уверен в том, что мы все поймем. Я не президент Соединенных Штатов. Но могу сказать: президент Трамп сделает все, что мы хотим или что нам нужно. Не знаю, но он положительно смотрел на темы, которыми мы делились, и на влияние этих тем на их путь к миру, и на действительно глубокий смысл всех этих дел… То, чем мы делимся, трудно объяснить на английском языке... пытаюсь объяснить», — сказал Зеленский.

Как сообщается в материале агентства «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Зеленского, Трамп пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения конфликта. При этом американский лидер считает, что о гарантиях говорить еще рано. Глава Белого дома предложил вернуться к обсуждению данной темы позже.

Ранее, писал 5-tv.ru, на встрече в рамках ГА ООН Зеленский пообещал Трампу «хорошие новости» с фронта. При этом он умолчал, что российские военные заблокировали и уничтожили сотни украинских боевиков в Купянске (Харьковская область). Какими успехами хвастается лидер киевского режима, и почему в Верховной раде его обвиняют в замалчивании грядущей катастрофы?

