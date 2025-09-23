Фото: Reuters/Alexander Drago

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Киеве подтверждают, что украинское руководство усиленно скрывает истинное положение дел на полях спецоперации.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский даже после блокировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске все еще намеревался поделиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом «хорошими новостями» с фронта. На встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, он поблагодарил главу Белого дома за внимание к конфликту и судьбе Незалежной, а также пообещал в дальнейшем поделиться успехами своей армии.

«Я проинформирую президента и его команду, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости», — заявил Зеленский.

В то же время представители Минобороны России сообщают, что российские Вооруженные силы (ВС) заблокировали около 700 украинских военных в Купянске (Харьковская область) и уже уничтожили 250 из них. Только за последний месяц ВСУ, пытаясь удержать город, потеряли более 1800 боевиков, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

На фоне ситуации в населенном пункте депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила военачальников в обмане. Она заявила, что руководство ВСУ замалчивает назревающую в Купянске катастрофу для украинских войск. Ведь еще в начале сентября Минобороны РФ предоставляло видеодоказательства того, что около половины территории города находятся под контролем российских войск. О каких «хороших новостях» тогда говорит Зеленский?

Освобождаемый бойцами ВС РФ Купянск — важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Полный контроль над населенным пунктом откроет возможности для мощного наступления вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев. Кроме того, откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим с севера войскам группировки «Север».

Кроме того, взятие Купянска позволит ВС РФ продвигаться в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с Донецкой Народной Республикой (ДНР). По данным Минобороны, это приблизит освобождение от националистов Славянска и Краматорска — ключевых оборонительных позиций ВСУ в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 58 украинских беспилотников над регионами России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.