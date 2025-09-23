«Смогут использовать»: Трамп о продолжении поставок американского оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com/Staff Sgt. Marco Gomez

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

США намерены помогать Киеву по новой, но выгодной для себя схеме.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон продолжит поставки вооружений странам НАТО, при этом подчеркнув, что союзники вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.

«Мы продолжим поставлять оружие странам НАТО, а они могут использовать его так, как сочтут нужным. Всем удачи!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп в этом году уже заявлял, что США намерены продавать вооружение партнерам по альянсу, и в случае их желания — те могут передавать его Украине.

Так, недавно он согласовал первый пакет военной помощи Киеву по новой схеме, за который заплатят страны ЕС. По данным Reuters, речь идет о пяти сотнях миллионов долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.