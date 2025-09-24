Штраф за поцелуй: чем грозит влюбленным демонстрация чувств на проезжей части

Фото: 5-tv.ru

Проявление нежности никто запрещать не собирается, главное при этом — соблюдать правила дорожного движения.

Поцелуи на проезжей части могут обернуться для влюбленных привлечением к административной ответственности, сообщает Газета.ru автоюрист Лев Воропаев.

По словам эксперта, за сам факт поцелуя граждан штрафовать не будут, только за нарушение правил дорожного движения.

«Если же пара нарушает правила дорожного движения, например, находится на проезжей части и не переходит ее, то таких граждан могут, как пешеходов, привлечь к административной ответственности», — заявил юрист.

Воропаев уточнил, что, опираясь на статью 12.30 КоАП, если действия нарушителей могут повлечь за собой затруднение движения транспортных средств, то им грозит штраф до одной тысячи рублей.

Кроме того, юрист отметил, что водители, которые целуются за рулем и отвлекаются от дороги, также могут быть привлечены к ответственности, поскольку это может стать причиной аварии. Если видеорегистратор это зафиксирует, то водитель ответит за причиненный ущерб.

