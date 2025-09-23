Пятилетний мальчик заживо сгорел в кислородной камере на глазах у матери

Фото: legion-media/Sergey Ryzhov

Женщина пыталась спасти своего ребенка, но лишь получила серьезные травмы.

Пятилетний мальчик погиб в результате взрыва кислородной камеры в медицинском центре штата Мичиган. Трагедия произошла в Оксфордском центре города Трой, пригороде Детройта. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, маленький Томас Купер проходил курс гипербарической оксигенотерапии для лечения симптомов СДВГ. Ребенок был закреплен ремнями в герметичной капсуле, которая внезапно вспыхнула и превратилась в ловушку.

«Томас Купер заплатил самую высокую цену за корпоративную жадность», — говорится в заявлении юристов семьи.

Мать мальчика, находившаяся рядом, пыталась помочь, но получила травмы и не смогла спасти сына.

Адвокаты семьи подали иск на 100 миллионов долларов, обвинив руководство центра и производителя оборудования в сознательной халатности. По их словам, компания «выбрала прибыль, а не людей», продолжая использовать оборудование, которое в случае возгорания превращается в «мусоросжигательную установку». В иске утверждается, что пациенты заранее не были предупреждены об угрозе гибели при возгорании внутри камеры.

Генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель ранее подтвердила, что причиной ЧП стала искра, вызвавшая мгновенный пожар. По делу были предъявлены обвинения четырем сотрудникам центра, включая основателя учреждения Тамелу Петерсон и руководителей по безопасности. Им инкриминируют убийство второй степени и непредумышленное убийство.

Скандал вызвал широкую дискуссию в США. Гипербарическая терапия действительно используется для лечения ожогов, отравления угарным газом и декомпрессионной болезни у дайверов, однако эксперты напоминают, что ее эффективность при других диагнозах, включая СДВГ, научно не доказана. Федеральное управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) ранее предупреждало о рисках, связанных с применением гипербарических камер.

Юристы семьи Куперов настаивают на том, что смерть мальчика была «не случайностью, а предсказуемым результатом безразличия производителей и врачей».

